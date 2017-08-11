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Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном обойдется в 38 млрд рублей

Космос
11 августа, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

В сумму не включены разработка, изготовление и монтаж технологического оборудования на стартовом комплексе

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Космодром Восточный

Космодром Восточный

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Около 38 млрд рублей планируется направить на строительство стартовой инфраструктуры для ракет семейства "Ангара" на космодроме Восточный, говорится в документах Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок.

"Предполагаемая [предельная] стоимость строительства стартового комплекса с одной пусковой установкой в соответствии с разработанной АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" проектной документацией и сводным сметным расчетом строительства в ценах 2017 года составляет 37752,3 млн рублей", - указано в документе.

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Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.

При этом оговаривается, что в названную сумму не включены разработка, изготовление и монтаж технологического оборудования на стартовом комплексе.

Согласно документу Роскосмоса, завершение строительства и ввод в эксплуатацию данной инфраструктуры планируется на 2022 год.

В конце мая заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, посещавшему Восточный, было доложено, что строительство стартового стола для ракеты "Ангара" на этом космодроме будет стоить 58 млрд рублей и завершится в 2023 году.

Как сообщалось ранее, госкорпорация планирует осенью 2017 года провести открытый конкурс среди строительных компаний на получение подряда по строительству второй очереди космодрома Восточный, в том числе стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" и других инфраструктурных объектов.

Восточный и "Ангара"

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. В прошлом году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2018 год запланировано строительство его второй очереди.

Инфографика Ракета-носитель «Ангара A5»

Ракета-носитель «Ангара A5»

23 декабря 2014 года произведен первый запуск новой ракеты тяжелого класса «Ангара А5». Инфографика ТАСС

Ранее строительством космодрома занимался Федеральное агентство по специальному строительству, однако оно было упразднено. Отмечалось, что поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУП, в частности, недовольство было вызвано большим количеством нарушений на строительстве космодрома Восточный.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил журналистам, что строительство вторых стартовых столов для ракеты "Ангара" на космодромах Восточный и Плесецк начнется после 2025 года.

"Ангара" - семейство российских ракет нового поколения. Состоит из унифицированных носителей легкого ("Ангара-1.1", "Ангара-1.2") и тяжелого ("Ангара-А5") классов. Первый испытательный запуск ракеты тяжелого класса "Ангара- А5" (грузоподъемность до 24 тонн) состоялся с космодрома Плесецк (Архангельская область) 23 декабря 2014 года.

Ранее сообщалось, что первый запуск российской тяжелой ракеты "Ангара-А5М" планируется осуществить с Восточного в 2021 году.

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Персоны
Иванов, Тимур Вадимович Комаров, Игорь Анатольевич
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