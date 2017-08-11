Россияне в ночь на 13 августа смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

ТАСС, 11 августа. Россияне смогут наблюдать метеорный поток Персеиды, пик которого придется на вечер субботы и ночь с субботы на воскресенье, рассказала ТАСС сотрудник кафедры небесной механики СПбГУ, лектор Санкт-Петербургского планетария Мария Боруха.

При хорошей погоде и темном небе в час можно будет увидеть до 50 метеоров.

Один из самых красивых и наиболее стабильных ежегодных потоков связан с кометой 109P/Свифта-Туттля. Его радиант (точка на небе, из которой выходит поток) лежит в созвездии Персея. Метеоры можно наблюдать уже сейчас, однако пик потока придется примерно на 20:00 мск субботы. Астрономы ожидают, что из-за яркого света почти полной Луны вместо 80-100 метеоров в час можно будет увидеть 40-50.

"Лучшие условия для наблюдения складываются в утренние часы - с часа ночи до пяти утра. К сожалению, небо не будет полностью темным, потому что там будет Луна, освещенная больше чем наполовину. Из-за этого самые тусклые метеоры будут не видны", - сказала Боруха.

Она напомнила, что наблюдать метеоры лучше всего в ясную погоду вдали от городского освещения. Метеорный поток можно будет увидеть на всей территории страны, однако в южных регионах, где небо темнее, его будет видно лучше.

"Если [в ночь на 13 августа] будет пасмурно, продолжать наблюдать можно до середины августа, просто метеоров будет чуть меньше", - сказала собеседница агентства.