Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россияне в ночь на 13 августа смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

Космос
11 августа, 15:32 UTC+3 ТАСС

В эту ночь в небе можно будет увидеть около 50 метеоров в час

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Россияне смогут наблюдать метеорный поток Персеиды, пик которого придется на вечер субботы и ночь с субботы на воскресенье, рассказала ТАСС сотрудник кафедры небесной механики СПбГУ, лектор Санкт-Петербургского планетария Мария Боруха.

Смотрите также

Как смотреть на звезды: краткий гид начинающего наблюдателя

При хорошей погоде и темном небе в час можно будет увидеть до 50 метеоров.

Один из самых красивых и наиболее стабильных ежегодных потоков связан с кометой 109P/Свифта-Туттля. Его радиант (точка на небе, из которой выходит поток) лежит в созвездии Персея. Метеоры можно наблюдать уже сейчас, однако пик потока придется примерно на 20:00 мск субботы. Астрономы ожидают, что из-за яркого света почти полной Луны вместо 80-100 метеоров в час можно будет увидеть 40-50.

"Лучшие условия для наблюдения складываются в утренние часы - с часа ночи до пяти утра. К сожалению, небо не будет полностью темным, потому что там будет Луна, освещенная больше чем наполовину. Из-за этого самые тусклые метеоры будут не видны", - сказала Боруха.

Она напомнила, что наблюдать метеоры лучше всего в ясную погоду вдали от городского освещения. Метеорный поток можно будет увидеть на всей территории страны, однако в южных регионах, где небо темнее, его будет видно лучше.

"Если [в ночь на 13 августа] будет пасмурно, продолжать наблюдать можно до середины августа, просто метеоров будет чуть меньше", - сказала собеседница агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
4
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
5
Под Волгоградом откроется завод по переработке рыбы за 70 млн рублей
6
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
7
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама