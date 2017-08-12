В Японии снова отложили запуск ракеты со спутником связи "Митибики"

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ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Запуск третьего по счету спутника связи "Митибики" с помощью японской тяжелой ракеты-носителя H-2A перенесен на другой день. Об этом в субботу объявила компания - разработчик ракеты Mitsubishi Heavy Industries.
Это уже вторая отсрочка: изначально запуск был намечен на 11 августа, однако перенесен на субботу из-за неблагоприятных погодных условий. Отмечается, что новая дата будет объявлена позднее.
Первый спутник из серии "Митибики" был запущен в сентябре 2010-го, второй - в июне этого года. Ожидается, что до конца текущего года будет запущен еще один аппарат. По плану правительства, к 2018 году четыре японских спутника, общая стоимость которых составляет около 280 млрд иен (примерно $2,5 млрд), будут использоваться как дополнение к американской системе глобального позиционирования GPS, поскольку иногда пользователи испытывают затруднения при плохом сигнале.
Как считают местные эксперты, развитие этого аналога GPS в будущем может открыть рынок, общие объемы которого достигнут 2 трлн иен (около $18,2 млрд). Вместе с тем, как сообщали ранее СМИ, в дальнейшем Япония планирует увеличить численность группировки спутников до семи, что теоретически позволит в случае необходимости полностью отказаться от GPS. Собственная независимая система позиционирования QZSS также даст возможность надежно шифровать сигнал, благодаря чему на данные с "Митибики" можно будет переключить не только гражданских, но и военных пользователей.