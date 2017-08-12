Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии снова отложили запуск ракеты со спутником связи "Митибики"

Космос
12 августа, 21:49 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, августа. /ТАСС

Это уже вторая отсрочка, изначально запуск был перенесен из-за плохой погоды

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Запуск третьего по счету спутника связи "Митибики" с помощью японской тяжелой ракеты-носителя H-2A перенесен на другой день. Об этом в субботу объявила компания - разработчик ракеты Mitsubishi Heavy Industries.

Смотрите также

В Японии создадут конкурента американской GPS

Япония запустила ракету со спутником связи "Митибики"

Япония создает собственную спутниковую систему позиционирования

Это уже вторая отсрочка: изначально запуск был намечен на 11 августа, однако перенесен на субботу из-за неблагоприятных погодных условий. Отмечается, что новая дата будет объявлена позднее.

Первый спутник из серии "Митибики" был запущен в сентябре 2010-го, второй - в июне этого года. Ожидается, что до конца текущего года будет запущен еще один аппарат. По плану правительства, к 2018 году четыре японских спутника, общая стоимость которых составляет около 280 млрд иен (примерно $2,5 млрд), будут использоваться как дополнение к американской системе глобального позиционирования GPS, поскольку иногда пользователи испытывают затруднения при плохом сигнале.

Как считают местные эксперты, развитие этого аналога GPS в будущем может открыть рынок, общие объемы которого достигнут 2 трлн иен (около $18,2 млрд). Вместе с тем, как сообщали ранее СМИ, в дальнейшем Япония планирует увеличить численность группировки спутников до семи, что теоретически позволит в случае необходимости полностью отказаться от GPS. Собственная независимая система позиционирования QZSS также даст возможность надежно шифровать сигнал, благодаря чему на данные с "Митибики" можно будет переключить не только гражданских, но и военных пользователей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
3
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
4
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
5
В Шарлотсвилле столкнулись три автомобиля
6
Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
7
Худрук театра: "Смирнов оставался на сцене до конца, несмотря на тяжелую болезнь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама