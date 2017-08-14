Россия и Китай обсудили перспективы расширения коммерциализации космической деятельности

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия и Китай намерены расширять сотрудничество в области коммерциализации космической деятельности, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор компании "Главкосмос" (российский оператор пусковых услуг) Денис Лысков.

"Главкосмос" имеет богатую историю сотрудничества с партнерами из Китая. В настоящий момент мы ищем варианты расширения этого взаимодействия как в традиционных форматах, так и в рамках новых задач по коммерциализации космической деятельности, стоящими перед компаниями России и КНР", - сказал он по итогам встречи с представителями компании "Великая стена", которая является единственной коммерческой организацией, уполномоченной китайским правительством для предоставления коммерческих космических услуг и осуществлению технического сотрудничества в космической сфере.

Встреча проводилась в рамках второго за год заседания российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области космоса.

Особое внимание ее участники уделили проработке новой российско-китайской программы, рассчитанной на 2018-2022 годы, по которой "Главкосмос" выступает координатором работ, а также исполнителем ряда тем. Подписание программы планируется осенью 2017 года.