Космический центр Хруничева опроверг перенос пуска "Протона"

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дата запуска ракеты-носителя "Протон-М" с испанским космическим аппаратом спутника Amazonas 5 с космодрома Байконур не переносилась, сообщили ТАСС в дирекции по коммуникациям Космического центра им. Хруничева.
"Информация не соответствует действительности. Подготовка к пуску идет по плану", - сказали в центре.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что запуск ракеты-носителя может быть перенесен на полторы недели из-за поздней отправки ракеты с завода.
Предстоящий запуск должен стать 95-м пуском "Протона" в рамках контрактов, заключенных International Launch Services Inc.
Телекоммуникационный спутник Amazonas 5 изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.
Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, запуск запланирован на 9 сентября. Ранее также сообщалось, что 28 сентября в 21:50 мск с Байконура с помощью "Протона-М" запустят китайский спутник связи AsiaSat 9. Помимо этого, 17 августа должен состояться запуск "Протона" с российским телекоммуникационным спутником "Благовест".
International Launch Services осуществляет на международном рынке маркетинговые услуги по продвижению пусковых услуг с помощью ракет "Протон" и "Ангара".