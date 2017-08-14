Космический корабль Dragon с грузом для МКС стартовал с мыса Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Космический корабль Dragon компании SpaceX с грузом стартовал в понедельник к Международной космической станции (МКС). Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 12:31 по времени Восточного побережья США (19:31 мск). Трансляцию пуска вела SpaceX.

Это 12-й по счету полет на МКС грузовых кораблей первого поколения Dragon. Космический корабль, рассчитанный на транспортировку до 3 тонн полезного груза, доставит на орбитальный комплекс питьевую воду, продовольствие, научные приборы и оборудование.

Стыковка с МКС намечена на 16 августа. Космический грузовик будет пристыкован к станции примерно один месяц.

SpaceX во главе с Илоном Маском удалось в очередной раз вернуть на Землю в целости отработанную нижнюю ступень Falcon 9. Она совершила управляемый спуск на платформу на мысе Канаверал в нескольких милях от места старта. Этот маневр отрабатывается для повторного применения ступени при новых стартах и призван существенно снизить стоимость запуска ракет.