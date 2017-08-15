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NASA потратит $7,7 млн на организацию наблюдений за солнечным затмением

Космос
15 августа, 8:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, августа. /ТАСС

Ученые надеются собрать большой объем научной информации, в том числе и благодаря астрономам-любителям

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© AP Photo/Shuji Kajiyama

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) затратит на организацию наблюдений за предстоящим 21 августа полным солнечным затмением на территории США $7,7 млн. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP).

Наблюдение за солнечным затмением будет осуществляться с борта Международной космической станции, с 11 спутников на околоземной орбите, трех специально оборудованных самолетов и с помощью видеокамер, размещенных на 70 высотных метеозондах.

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"Мы рассчитываем получить очень большой объем научной информации при наблюдении этого затмения", - отметил в интервью AP астроном из Уильямс-колледжа Джей Пасачофф, осуществлявший ранее наблюдения за 69-ю затмениями.

По словам астронома из Национальной солнечной обсерватории в Таксоне (штат Аризона) Мэтта Пенна, в общую копилку научных данных смогут внести свой вклад и астрономы-любители. В рамках проекта американского Национального научного фонда 200 человек прошли специальное обучение, и им переданы небольшие телескопы для проведения одновременных наблюдений из 68 точек на всей территории США. Собранные данные будут обработаны профессиональными астрономами, изучающими солнечную корону, а также использованы при создании документального фильма о затмении.

В научных программах по наблюдению затмения участвуют не только астрономы, но и биологи. В зоопарке Нэшвилла (штат Теннесси) 21 августа будут организованы наблюдения за тем, как ведут себя в период затмения различные животные.

Полное солнечное затмение можно будет наблюдать на территории США на пространстве от штата Орегон до штата Южная Каролина. По прогнозам NASA, первыми на континентальной части США его увидят жители городка Мадрас (штат Орегон) в 10:06 (20:06 мск). Затмение будет продолжаться около 2 минут. Затем наиболее благоприятные условия для наблюдения будут возникать в полосе шириной 113 км, протянувшейся от Тихого до Атлантического океана: в Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), Каспере (штат Вайоминг), Линкольне (штат Небраска), Джефферсон-Сити (штат Миссури), Падуке (штат Кентукки), Нэшвилле (штат Теннесси) и в Колумбии (штат Южная Каролина), где затмение можно будет наблюдать с 14:41 до 14:44 по местному времени (21:41-21:44 мск).

При полном солнечном затмении диск Луны, находящейся на расстоянии 385 тыс. км от Земли, полностью закроет солнечный диск и для земного наблюдателя будет видима только солнечная корона, а также яркие звезды на небосклоне.

Следующее полное солнечное затмение на территории США можно будет наблюдать в 2024 году в Техасе и на территории штатов Среднего Запада.

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