Зонд Cassini начал спуск в атмосферу Сатурна

ВАШИНГТОН, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Автоматическая межпланетная станция Cassini приступила к финальному спуску в атмосферу Сатурна, на орбите которого она работает с июля 2004 года. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в Лаборатории реактивного движения (ЛРД) в Пасадене (штат Калифорния), входящей в структуру Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пять последних витков

Планируется, что в течение месяца зонд Cassini совершит пять последних витков вокруг Сатурна, переходя с каждым разом на более низкую орбиту. Предполагается, что 15 сентября двигатели этого космического аппарата больше не смогут поддерживать его ориентацию в пространстве таким образом, чтобы антенна была направлена на Землю, связь с ним будет потеряна, и он развалится на части и сгорит в атмосфере второй по размерам планеты Солнечной системы. Последний рывок вниз станция сделает при помощи специального маневра, использующего силу притяжения крупнейшего спутника Сатурна - Титана. В это время на Cassini, по замыслам NASA, будут работать семь из 12 научных приборов, которым предстоит передавать в центр управления полетом информацию фактически в режиме реального времени.

Это передвижение по спирали все ближе к поверхности Сатурна Cassini начал в понедельник, совершив первый переход на более низкую орбиту. "Первый из пяти финальных нырков в атмосферу Сатурна был успешным", - заявили в ЛРД. Однако представитель этого научно-исследовательского центра отказался уточнять, как именно прошел данный маневр, и предоставить какие-либо детали. "Извините, мы еще не объявляем результаты этого "погружения", - сказал сотрудник ЛРД.

Как ранее поясняли эксперты, которые осуществляют руководство миссией Cassini, они будут считать, что все прошло, как намечалось, если двигатели станции в ходе первого снижения будут работать на 10-60% своей полной мощности. Если же их мощность пришлось увеличить, то это означает, что верхние слои атмосферы Сатурна оказались более плотными, чем прогнозировали специалисты NASA. В этом случае орбиту зонда планируют немного приподнять.

Сбор данных

Как ожидается, в ближайшие недели на станции Cassini будет активно эксплуатироваться, прежде всего, масс-спектрометр ионов и нейтральных частиц с целью получения дополнительных сведений об атмосфере Сатурна. За счет начавшегося снижения Cassini уже превратился в первый в истории зонд, исследующий атмосферу этой планеты.

Кроме того, за оставшееся до завершения миссии время NASA рассчитывает получить детальные данные о поверхности планеты, состоящей, в соответствии с выводами ученых, в основном из водорода.

О проекте

Экспедиция Cassini началась еще в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна и Титана, в том числе доставка на спутник спускаемого модуля Huygens. С этой задачей Cassini успешно справился в 2005 году. Миссия является совместным проектом NASA, а также Европейского и Итальянского космических агентств.

В апреле текущего года ученые заявили о том, что Cassini обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни.

В 2012 году было объявлено о получении при помощи инструментов, установленных на Cassini, доказательств существования океана на глубине 100 км под ледяной поверхностью Титана и сотен озер и трех морей в полярных регионах этого спутника Сатурна.

Причины завершения экспедиции

По словам сотрудников NASA, решение управляемым образом свести Cassini с орбиты Сатурна объясняется в первую очередь тем, что у станции иссякает запас ракетного топлива, то есть она вскоре может перейти в неконтролируемый полет. Между тем ученые стремятся избежать такого развития событий, при котором аппарат мог бы рухнуть на поверхность Титана или Энцелада, хотя и подчеркивают, что вероятность этого весьма невелика. Специалисты не хотят, чтобы обломки зонда, оснащенного радиоизотопным термоэлектрическим генератором, усеяли Титан или Энцелад, на которых не исключается существование жизни, и мешали дальнейшим исследованиям этих спутников Сатурна.