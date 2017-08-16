Третий запуск с космодрома Восточный запланирован на 22 декабря

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Третий запуск с космодрома Восточный планируется провести 22 декабря этого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в рамках совещания по строительству космодрома.

"График у нас имеется, исходим из того, что сроки сдвинуты не будут - 28 ноября и 22 декабря", - сказал вице-премьер.

Он также заявил, что строительство второй очереди Восточного будет начато строго после получения всей проектно-сметной документации.

"Мы договаривались изначально, что у нас больше не будет таких фокусов, как были у нас в начале [строительства] первой очереди в 2011-2012 годах, когда без документации начинали строительные работы, потом пересматривали цены, [делали] добавления, исправления, изменения и в итоге съехали по срокам и по деньгам, - сказал вице-премьер. - Такого быть не должно, поэтому документация на стол, после этого начало строительства".

Рогозин также сообщил, что в ходе совещания будет рассмотрен вопрос о ходе подготовки и продолжения летных испытаний КРК "Союз-2", и обеспечения запуска космических аппаратов "Метеор-Н" и "Канопус" с космодрома Восточный. На встрече также рассматривается вопрос о завершении работ по строительству первой очереди.

Оборудование для старта "Ангары"

Рогозин сообщил, что первое технологическое оборудование для стартового стола ракеты "Ангара" доставлено на космодром. "Сейчас мы видели, что уже первое технологическое оборудование стартового стола "Ангары" поступило на космодром, находится здесь в МИКе [монтажно-испытательном корпусе]".

Инфографика Семейство ракет-носителей «Ангара» 9 июля 2014 года был проведен первый запуск новой ракеты-носителя (РН) легкого класса «Ангара 1.2». Инфографика ИТАР-ТАСС

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров продемонстрировал зампреду правительства контейнеры с этим оборудованием.

"Работа по второй очереди, по второму этапу, уже фактически ведется и первое оборудование фактически поступило", - отметил глава госкорпорации. Он выразил надежду, что в ближайшее время документация будет утверждена и со следующего года начнется строительство.

"На самом деле подготовительные работы уже ведутся. В этом году мы также планируем зайти на подготовительные работы по стартовой площадке", - сказал он.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. В прошлом году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2018 год запланировано строительство его второй очереди. Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство по специальному строительству, оно было упразднено.