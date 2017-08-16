Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строить инфраструктуру для "Ангары" на Восточном начнут не раньше весны 2018 года

Космос
16 августа, 11:18 UTC+3 КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ 16, августа. /ТАСС

Проектная документация на строительство будет передана на экспертизу до 31 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры на космодроме Восточный для ракеты-носителя "Ангара" начнется не ранее весны 2018 года. Об этом сообщил гендиректор филиала ЦЭНКИ НИИСК Руслан Мухамеджанов.

Смотрите также
Стартовая площадка космодрома Восточный, март 2016 года

Космодром Восточный: от идеи к старту

"Скорее всего в этом году уйдет все (проектная документация) на согласование, а со следующего года, наверное, начнут копать, - сказал представитель ЦЭНКИ. - Документацию согласуют, но скорее всего к этому моменту зима наступит и промерзание будет, копать будет проблематично. Видимо, все эти котлованные работы уйдут на теплое время".

Мухамеджанов предположил, что начала фактических работ не стоит ждать раньше следующего года, так как "очень много организационных вопросов межведомственных, которые быстро не решить".

По его словам, проектная документация на инфраструктуру для "Ангары" на Восточном будет передана на экспертизу до 31 августа.

"До 31 августа должны войти (в экспертизу), - сказал он. - Все исходные данные в проектные институты переданы".

Он отметил, что срок госэкспертизы  для обычных объектов составляет около двух месяцев, для уникальных - три. "Наш (объект) может до трех (месяцев), потому что это "Ангара", это новый старт, он отличается даже от Плесецка", - сказал Мухамеджанов. Он добавил, что 31-й ГПИСС уже начинает делать документацию для строителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Космодром Восточный
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации
2
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежных
3
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ
4
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
5
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
6
Путин поручил отремонтировать пункты пропуска через границу в СЗФО
7
Зонд Cassini начал спуск в атмосферу Сатурна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама