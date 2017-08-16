Строить инфраструктуру для "Ангары" на Восточном начнут не раньше весны 2018 года

Патрушев: объекты транспорта ЦФО остаются приоритетными целями международного терроризмаПолитика 16 августа, 12:18
Русский реактор: что готовят "Ночные волки" на байк-шоу в СевастополеВ стране 16 августа, 12:14
Шесть задержанных в Москве контрабандных кречетов выпустили в природу на ЯмалеОбщество 16 августа, 12:09
Пресс-конференция Джорджа Р. Р. Мартина. ВидеотрансляцияКультура 16 августа, 12:09
Великобританию признали крупнейшим экспортером слоновой костиСоциальная ответственность 16 августа, 11:47
Моисеева и Сырцева победили украинок Давыдову и Шипкову в матче ЧЕ по пляжному волейболуСпорт 16 августа, 11:44
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежныхЭкономика и бизнес 16 августа, 11:28
В Музее Москвы покажут лестницу XVI века, найденную при раскопкахМосква 16 августа, 11:25
Один пострадавший при пожаре на скважине в ХМАО находится в крайне тяжелом состоянииНовости Урала 16 августа, 11:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры на космодроме Восточный для ракеты-носителя "Ангара" начнется не ранее весны 2018 года. Об этом сообщил гендиректор филиала ЦЭНКИ НИИСК Руслан Мухамеджанов.
"Скорее всего в этом году уйдет все (проектная документация) на согласование, а со следующего года, наверное, начнут копать, - сказал представитель ЦЭНКИ. - Документацию согласуют, но скорее всего к этому моменту зима наступит и промерзание будет, копать будет проблематично. Видимо, все эти котлованные работы уйдут на теплое время".
Мухамеджанов предположил, что начала фактических работ не стоит ждать раньше следующего года, так как "очень много организационных вопросов межведомственных, которые быстро не решить".
По его словам, проектная документация на инфраструктуру для "Ангары" на Восточном будет передана на экспертизу до 31 августа.
"До 31 августа должны войти (в экспертизу), - сказал он. - Все исходные данные в проектные институты переданы".
Он отметил, что срок госэкспертизы для обычных объектов составляет около двух месяцев, для уникальных - три. "Наш (объект) может до трех (месяцев), потому что это "Ангара", это новый старт, он отличается даже от Плесецка", - сказал Мухамеджанов. Он добавил, что 31-й ГПИСС уже начинает делать документацию для строителей.