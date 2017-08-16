Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин не исключил привлечения иностранных подрядчиков на Восточный

Космос
16 августа, 12:52 дата обновления: 16 августа, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Вице-премьер также сообщил, что в 2018 году будут выделены средства на строительство сверхтяжелой ракеты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Иностранные подрядчики могут быть привлечены к возведению некоторых объектов космодрома Восточный, при этом возможность их участия в работах будет зависеть от типа объекта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

Галерея
9 фото

От "Байконура" до "Восточного": крупнейшие космодромы мира

"На объектах Минобороны, понятно, никаких иностранцев быть не должно. Что такое объект Минобороны? Тут стартовый стол, где вся технология, вот ей делиться никак нельзя, здесь, конечно, будут и меры предосторожности, ограничения. Но есть и другие объекты, гражданские: гражданские дома, жилье и прочее, там, в принципе, можно использовать и возможности иностранных подрядчиков", - сказал он.

"Теоретически я пока говорю, мы это все не исключаем. Это надо все продумать, проанализировать, получить необходимые лицензии соответствующих инстанций", - добавил вице-премьер.

Рогозин подчеркнул, что "скорее всего, на стартовом столе "Ангары" будет работать единственный исполнитель со статусом", а на других объектах, которые "не требуют особых подходов с точки зрения конфиденциальности, все будет на конкурсной основе".

Вице-премьер также сообщил, что в 2018 году будут выделены средства на строительство сверхтяжелой ракеты. "Мы предполагаем в рамках бюджетного процесса заложить несколько миллиардов рублей на работу по сверхтяжелой ракете, уже бюджет 2018 года", - добавил он.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. В прошлом году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2018 год запланировано строительство его второй очереди. Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство по специальному строительству, оно было упразднено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Космодром Восточный
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
2
ФСБ: граница России с Казахстаном по озеру в Сладкое не изменится
3
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежных
4
Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининградскую область
5
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
6
DM: рядом с лондонским аэропортом Саутенд прогремел взрыв
7
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
Темы дня
Новости партнеров
Реклама