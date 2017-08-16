Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия должна максимально удешевить коммерческие космические пуски, чтобы сделать их конкурентоспособными. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
По его словам, российские ученые должны дать "асимметричный" ответ коллегам из США, которые разработали технологию ракет с возвращаемыми первыми ступенями. При этом Рогозин назвал американские разработки "затратной историей".
"Это спорная идея, но пиаровски разукрашена, она требует от нас ответа", - сказал он. - Ответ должен быть один: максимально удешевить производственную часть и пусковую часть, добиться того, чтобы наши цены за пусковые услуги на коммерческом рынке не кусались, а были ниже, чем у американцев, как бы они не ухищрялись".
Вице-премьер считает, что Россия должна использовать все возможности, чтобы за счет технологий и определенных подходов по борьбе с издержками производства сделать пуски дешевле американских. "Тогда мы этот рынок отстоим и будем зарабатывать для страны хорошие деньги", - добавил Рогозин.
Ранее генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов заявил, что новая российская ракета-носитель "Союз-5" должна быть конкурентоспособна по цене с американской ракетой Falcon 9 компании SpaceX. По его словам, перед разработчиками была поставлена данная задача.
Вице-премьер также сказал, что на сотрудничество России и США в космосе не должны распространяться санкции, при этом оно должно быть максимально прагматичным.
"Мы считаем, что на космос нельзя распространять какие- то санкции, враждебные действия. Другое дело, что все равно мы должны быть максимально прагматичными в отношениях с американцами. Если они чего-то хотят, взамен мы должны получать что-то еще, мы должны обуславливать их хотелки своими запросами", - сказал он, отметив, что крупные исследования в космосе должны проводиться совместными усилиями международного сообщества, так как они "стоят очень дорого".
При этом, подчеркнул Рогозин, США создают проблемы для сотрудничества с Россией в космосе. "Они заблокировали продажу нам микроэлектроники для нашего приборостроения для космоса, они нечестными методами борются с нами на рынке космических услуг и так далее. При этом летают на наших "Союзах", доставляя своих астронавтов на МКС [Международную космическую станцию], и летают на наших двигателях", - отметил вице-премьер.