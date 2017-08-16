NASA: астронавты на МКС "поймали" корабль Dragon

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ТАСС, 16 августа. Астронавты на Международной космической станции Джек Фишер и Паоло Несполи "поймали" в среду с помощью роботизированной руки-манипулятора грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX. Об этом сообщается в блоге NASA.
"Джек Фишер и Паоло Несполи осуществили захват космического корабля Dragon компании SpaceX сегодня в 06:52 (13:52 мск)", - говорится в блоге.
Теперь корабль будет пристыкован к модулю Harmony.
Запуск корабля Dragon состоялся в понедельник. Грузовик доставил на орбитальный комплекс питьевую воду, продовольствие, научные приборы и другое оборудование общим весом 2,9 т.