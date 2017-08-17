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Выход членов экипажа МКС в открытый космос. Видеотрансляция

Космос
17 августа, 17:26 UTC+3

Российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин осуществят запуск спутников, установку научной аппаратуры и проведение тестов на микробные загрязнения снаружи станции

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17 августа 2017 года запланирован выход в открытый космос Сергея Рязанского и Федора Юрчихина. Российские космонавты осуществят запуск спутников, установку научной аппаратуры, проведение тестов на микробные загрязнения снаружи Международной космической станции (МКС).

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