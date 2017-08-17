Российские космонавты впервые за полтора года выйдут в открытый космос

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский в четверг впервые за полтора года выйдут в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в головном научном институте российской ракетно-космической отрасли - ЦНИИмаш, в ведении которого находится Центр управления полетами.

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"Открытие выходного люка стыковочного отсека "Пирс" планируется в 17:45 мск. Расчетная продолжительность составит 6 часов 5 минут", - рассказали в ЦНИИмаш.

Уникальность выхода заключается в том, что Юрчихин будет работать в скафандре нового поколения "Орлан-МКС" (разработка НПП "Звезда"), оснащенном автоматизированной системой терморегулирования и новой гермооболочкой. Во время выхода космонавт проведет испытания скафандра. Его коллега космонавт Рязанский будет работать в скафандре предыдущего поколения, но с замененными рукавами и штанинами. Оба космонавта будут в скафандрах с синими "лампасами" - полосами вдоль скафандра, поэтому Юрчихин повяжет на рукава своего скафандра красные ленты, чтобы по видеоизображению его можно было отличить от коллеги.

Обычно космонавты выходят в космос в скафандрах разных цветов - "командирском" с красными "лампасами" и скафандре с синими полосами. Ситуация, когда оба космонавта работают в скафандрах одинакового цвета, возникает не впервые. В этот раз она связана с тем, что первый скафандр нового поколения "Орлан-МКС" с "командирскими" полосами был потерян 1 декабря 2016 года во время аварии ракеты-носителя "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04".

План работ

После открытия выходного люка и установки специального кольца, мешающего люку произвольно захлопнуться, космонавты приступят к демонтажу для последующего возвращения на Землю адаптера с планшетами, расположенными на внешней поверхности МКС в рамках эксперимента "Реставрация". Эксперимент заключался в том, что в условиях открытого космоса в феврале 2016 года были опробованы технологии ремонта космических конструкций с помощью специальной ленты, а затем образцы конструкций оставлены снаружи станции для исследования воздействия факторов космического полета.

Закончив с этим экспериментом, космонавты вручную произведут последовательный запуск наноспутников "ТС530-Зеркало", "Томск-ТПУ-120", двух наноспутников "Танюша-ЮЗГУ" и "ТНС-0 №2".

ТАСС/Ruptly

После этого космонавты установят на поверхности МКС аппаратуру для определения химического состава и распределения в пространстве выбросов из сопел двигателей служебного модуля "Звезда", с помощью которых производится коррекция высоты орбиты станции. Вслед за этим они проведут монтаж подкосов и поручней-переходов на внешней поверхности станции, установят адаптер с датчиками на Малом исследовательском модуле "Поиск", возьмут мазки для поиска микробных загрязнений поверхности станции, а также повернут на 90 градусов блок контроля давления и осаждений загрязнений на модуле "Поиск".

Предыдущий российский выход в открытый космос состоялся 3 февраля 2016 года. В то же время американские астронавты выходили в космос в 2016 году трижды, в 2017 году - пять раз.

Следующий за сегодняшним российский выход в космос планировался ранее на конец 2017 года. В настоящее время он перенесен на февраль следующего года. Основная задача выхода - установка на внешней поверхности МКС аппаратуры ретрансляции данных на Землю через спутниковую систему "Луч".