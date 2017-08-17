Ракета "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом военного назначения в четверг стартовала с космодрома Байконур (Казахстан), сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

"С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М " с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в военном ведомстве.

Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.

"Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя", - сообщили в Минобороны.

Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил.