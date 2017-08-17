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Российские космонавты вышли в открытый космос

Космос
17 августа, 17:48 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 17, августа. /ТАСС

Работа за бортом МКС продлится более 6 часов

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© NASA TV

КОРОЛЕВ /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский открыли люк шлюзовой камеры отсека "Пирс" Международной космической станции (МКС) и вышли в открытый космос, сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

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"Расчетная продолжительность работ в открытом космосе составит 6 часов 5 минут", - рассказали в ЦУПе.

Это первый такой выход с февраля 2016 года. Юрчихин работает в скафандре нового поколения "Орлан-МКС", который оснащен автоматизированной системой терморегулирования и новой гермооболочкой. Во время выхода космонавт проведет испытания скафандра.

Рязанский работает в скафандре предыдущего поколения, который хранился на станции, но с рукавами и штанинами от "Орлана-МКС". 

План работ

Космонавты демонтируют адаптер с планшетами, расположенный на внешней поверхности МКС в рамках эксперимента "Реставрация". Эксперимент заключался в том, что в условиях открытого космоса в феврале 2016 года были опробованы технологии ремонта космических конструкций с помощью специальной ленты. Образцы конструкций были оставлены снаружи станции для исследования воздействия факторов космического полета.

Кроме того, космонавты вручную произведут последовательный запуск наноспутников "ТС530-Зеркало", "Томск-ТПУ-120", "Танюша-ЮЗГУ" и "ТНС-0 №2".

После этого космонавты установят на поверхности МКС аппаратуру для определения химического состава и распределения в пространстве выбросов из сопел двигателей служебного модуля "Звезда", с помощью которых производится коррекция высоты орбиты станции. Вслед за этим они проведут монтаж подкосов и поручней-переходов на внешней поверхности станции, установят адаптер с датчиками на модуле "Поиск", возьмут мазки с поверхности МКС для поиска микробного загрязнения, а также повернут на 90 градусов блок контроля давления и осаждений загрязнений на "Поиске".

Следующий российский выход в космос планировался ранее на конец 2017 года. В настоящее время он перенесен на февраль 2018 года. Основная задача выхода - установка на внешней поверхности МКС аппаратуры ретрансляции данных на Землю через спутниковую систему "Луч".

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