Российские космонавты вручную запустили в космос несколько наноспутников

КОРОЛЕВ /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос вручную запустили на орбиту несколько наноспутников, сообщили ТАСС в Центре управления полетами.

"Осуществлен запуск наноспутников "ТС530-Зеркало", "Томск-ТПУ-120", двух наноспутников "Танюша-ЮЗГУ" и "ТНС-0 №2", - рассказали в ЦУПе.

Космонавты вышли в открытый космос в 17:45 мск и по плану работ должны пробыть в открытом космосе 6 часов 5 минут. За это время они демонтируют с внешней поверхности МКС старое и установят новое научное оборудование и испытают скафандр нового поколения "Орлан-МКС".