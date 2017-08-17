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Эскизное проектирование "Союза-5" должно быть закончено к ноябрю

Космос
17 августа, 19:16 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 17, августа. /ТАСС

Ранее РКК "Энергия" была назначена головным разработчиком по созданию данной ракеты

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Эскизное проектирование новой российской ракеты-носителя "Союз-5" будет завершено к ноябрю, сообщил в Центре управления полетами журналистам генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

"Эскизное проектирование завершится к ноябрю", - сказал он.

Недавно РКК "Энергия" распоряжением правительства была назначена головным разработчиком по созданию данной ракеты.

О "Союзе-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

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На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний новой ракеты планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. При этом при пусках по проекту "Байтерек" ракета будет называться "Сункар" ("Сокол"), хотя в России ракета получила наименование "Союз-5".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год с кораблем "Федерация" без экипажа, а в 2024 году - с экипажем на борту.

Впоследствии ракета-носитель "Союз-5" должна стать основой первой ступени новой российской ракеты сверхтяжелого класса, которая по новым планам должна стартовать с космодрома Восточный в 2028 году.

В связи с созданием ракеты-носителя "Союз-5" была пересмотрена концепция пилотируемых пусков, предполагавшая создание пилотируемой версии ракета "Ангара" "Ангара-А5П". Также было решено отложить строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный.

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