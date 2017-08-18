ЦУП: космонавты не успевают выполнить задачи выхода в космос

КОРОЛЕВ (Московская область), 18 августа. /ТАСС/. Российский Центр управления полетами продлил работу космонавтов в открытом космосе.

"Внекорабельная деятельность продлена", - сообщили в ЦУПе.

Там пояснили, что такое решение принято, поскольку космонавты не успели выполнить намеченные задачи.

Выход в открытый космос начался в 17:42 мск четверга и должен был продлиться 6 часов 5 минут. В выходе участвуют Федор Юрчихин и Сергей Рязанский.