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ЦУП: космонавты не успевают выполнить задачи выхода в космос

Космос
18 августа, 0:12 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 18, августа. /ТАСС

Работу Федора Юрчихина и Сергея Рязанского в открытом космосе продлили

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КОРОЛЕВ (Московская область), 18 августа. /ТАСС/. Российский Центр управления полетами продлил работу космонавтов в открытом космосе.

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"Внекорабельная деятельность продлена", - сообщили в ЦУПе.

Там пояснили, что такое решение принято, поскольку космонавты не успели выполнить намеченные задачи.

Выход в открытый космос начался в 17:42 мск четверга и должен был продлиться 6 часов 5 минут. В выходе участвуют Федор Юрчихин и Сергей Рязанский.

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