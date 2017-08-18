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Правительство выделило на эксплуатацию космодрома Восточный 2,3 млрд рублей

Космос
18 августа, 16:23 дата обновления: 18 августа, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Деньги выделены из средств, которые предусмотрены на исследование и использование космического пространства

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Космодром Восточный

Космодром Восточный

© Игорь Агеенко/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство России поручило Минфину передать Роскосмосу на эксплуатацию космодрома Восточный 2,3 млрд рублей из средств, предусмотренных на исследование и использование космического пространства, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 2321657 тыс. рублей Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на оплату в 2017 году государственного контракта при осуществлении закупки у единственного исполнителя работ (услуг) по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и поддержанию функционирования объектов обеспечивающей инфраструктуры космодрома Восточный", - говорится в документе.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. В прошлом году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2018 год запланировано строительство его второй очереди.

Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), однако оно было упразднено.

Отмечалось, что поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов, в частности, недовольство было вызвано большим количеством нарушений на строительстве космодрома Восточный.

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