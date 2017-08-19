Ученые считают, что приближающийся к Земле астероид Florence не представляет опасности

ТАСС, 19 августа. /ТАСС/. Астероид Florence, который пролетит мимо Земли в сентябре, не представляет опасности для нашей планеты, сообщил ТАСС астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Леонид Еленин.

"Это очередная страшилка "о самом большом астероиде, летящем к Земле". Правда же такова - крупный околоземной астероид (3122) Florence пролетит в 7 млн км 1 сентября. Это сближение интересно с научной точки зрения, но не представляет никакой опасности", - сказал ученый.

Еленин отметил, что считает неверным обозначение этого космического объекта словом "крупнейший". В сравнение он привел астероид Паллада из главного пояса астероидов. По словам ученого, диаметр Паллады - около 545 км, а Florence - 4,4 км.

"Бояться нечего", - подтвердил ТАСС ведущий инженер отдела небесной механики и астрометрии НИИ прикладной математики и механики Томского госуниверситета Евгений Парфенов. "13 апреля 2029 года астероид Апофис диаметром более 300 м, про который в последнее время все забыли, пройдет на расстоянии около 37 тыс. км от Земли. Это в 10 раз ближе, чем Луна, и то его уже никто не боится. А тут миллионы километров", - отметил он.

По его словам, без специального оборудования Florence разглядеть нельзя, поэтому лучше воспользоваться телескопом. "В небольшие телескопы он будет виден как слабая звездочка, вокруг которой будет еще несколько объектов такой же яркости", - уточнил Парфенов.

Ученый отметил, что теоретически в случае столкновения астероид такого размера способен уничтожить жизнь на Земле. "Он больше Апофиса в 10 раз, и если бы такой объект упал, то, в принципе, он может погубить целиком жизнь на Земле. Однако все потенциально опасные объекты, которые могут глобально планете навредить, так или иначе известны. Их движение можно предсказывать на десятки лет вперед, и если такой риск будет, мы будем знать за долгие годы до события", - добавил Парфенов.

Об астероиде

Ранее NASA сообщило, что астероид Florence станет крупнейшим из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений космического ведомства. Небесное тело приблизится к планете на минимальное расстояние впервые с 1890 года. В следующий раз так близко к Земле Florence пройдет только в 2500 году.

Астероид Florence обнаружил в 1981 году американский астроном Шелте Джон Бас. Он назван в честь британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл.