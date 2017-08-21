Турция запустит в 2020 году спутник связи отечественного производства

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Турция запустит уже в 2020 году отечественный спутник связи ввиду успешных темпов производства, причем к тестовым испытаниям могут перейти уже в следующем году. Об этом сообщает Анатолийское агентство. Ранее планировалось, что спутник связи TURKSAT-6A будет готов к 2023 году.

В начале июля Турция заявила о планах разработать собственную систему противовоздушной обороны совместно с Францией и Италией. Незадолго до этого президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что республика приступит к строительству собственного авианосца. По словам турецкого лидера, страна должна обрести независимость от иностранных компаний в военной индустрии к 2023 году.

В 2014 году был дан старт проекту по строительству TURKSAT-6A, который станет первым полностью отечественным космическим аппаратом. Над его проектированием и созданием работают турецкие организации и компании, инженеры которых проходили обучение во Франции и Японии.

Стоимость проекта оценивается в $250 млн. Аппарат весом 3,5 тонны будет обеспечивать связью и телерадиовещанием европейские и азиатские страны, включая саму Турцию.

Срок эксплуатации TURKSAT-6A составит не менее 15 лет. На нем будет размещено 20 транспондеров (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый). Новый аппарат станет седьмым турецким спутником на орбите.