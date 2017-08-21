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Полное солнечное затмение в США. Видеотрансляция

Космос
21 августа, 20:03 UTC+3

Луна полностью закроет солнечный диск, оставив возможность увидеть только корону. Наблюдать за редким природным явлением могут жители штатов Орегон и Южная Каролина

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Ruptly

В Орегоне и Южной Каролине наблюдают за первым полным солнечным затмением в США с 1979 года. При полном солнечном затмении Луна, находящаяся на расстоянии 385 тыс. км от Земли, полностью закроет солнечный диск, оставив возможность увидеть только солнечную корону, а также самые яркие звезды.

NASA потратило на подготовку к наблюдениям за полным солнечным затмением на территории США $7,7 млн. За ним следят с борта Международной орбитальной стации, с 11 спутников на околоземной орбите, с трех специально оборудованных самолетов. Один из них оснащен инфракрасными датчиками для наблюдения за солнечной короной, а два самолета - телескопами, установленными в носовой части. Камеры высокого разрешения делают снимки со скоростью 30 кадров в секунду

 

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