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Российские ракеты "Союз" выведут на орбиты два южнокорейских спутника

Космос
21 августа, 13:04 UTC+3

Аппараты CAS500-1 и CAS500-2 будут проводить дистанционное зондирование Земли

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Компании "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" заключили с Корейским институтом аэрокосмических исследований первый контракт на запуск двух южнокорейских спутников на ракете-носителе "Союз-2".

Об этом ТАСС  сообщили в компании.

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"В качестве ракеты-носителя для обеих миссий будет использоваться ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Вместе со спутниками CAS500-1 и CAS500-2 в двух пусках планируется выведение на орбиту других полезных нагрузок", - говорится в сообщении.

Космические аппараты CAS500-1 и CAS500-2 являются спутниками дистанционного зондирования Земли. Они должны провести съемку планеты в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).

Контракт с корейским институтом на запуск CAS500-1 был подписан 17 августа, а 18 августа аналогичный контракт был заключен с компанией Korea Aerospace Industries на запуск CAS500-2.

"Главкосмос" - дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю в активе "Главкосмоса" - 120 международных контрактов.

"Главкосмос пусковые услуги" создано на основании решения Роскосмоса с целью коммерциализации пусковых услуг и является поставщиком пусковых услуг, уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.

Корейский институт аэрокосмических исследований - основная организация Южной Кореи в области освоения космоса. Korea Aerospace Industries является ведущим производителем самолетов и вертолетов в Южной Корее. Компании также поручено изготовление спутника CAS500-2. 

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