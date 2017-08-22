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Комаров: космические агентства, страны и коммерческие заказчики интересуются "Союзом-5"

Космос
22 августа, 14:38 дата обновления: 22 августа, 14:39 UTC+3

По словам главы Роскосмоса, ракета будет востребована и удешевит выведение полезной нагрузки на орбиту

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Многие страны, космические агентства и коммерческие заказчики проявляют интерес к российской ракете "Союз-5". Об этом на Международном военно-технического форуме "Армия-2017" сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров.

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"Интерес есть, интерес большой. Со стороны других агентств, стран, и со стороны коммерческих заказчиков", - сказал он.

Комаров отметил, что ракета будет востребована и удешевит выведение полезной нагрузки на орбиту. "Мы считаем, что можем серьезно восстановить долю на рынке", - заявил он.

По его словам, сейчас говорить о конкретных заказах на эти ракеты пока рано. "Когда "Союз-5" будет сделан, тогда можно говорить о контрактах. Это дело нескольких лет", - сказал Комаров. Он добавил, что рынок большой и пусковые услуги составляют от 2% до 4%.

О "Союзе-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд руб. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

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На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний новой ракеты планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. При этом при пусках по проекту "Байтерек" ракета будет называться "Сункар" ("Сокол"), хотя в России ракета получила наименование "Союз-5".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год с кораблем "Федерация" без экипажа, а в 2024 году - с экипажем на борту.

Впоследствии ракета-носитель "Союз-5" должна стать основой первой ступени новой российской ракеты сверхтяжелого класса, которая по новым планам должна стартовать с космодрома Восточный в 2028 году.

В связи с созданием ракеты-носителя "Союз-5" была пересмотрена концепция пилотируемых пусков, предполагавшая создание пилотируемой версии ракеты "Ангара" - "Ангара-А5П". Также было решено отложить строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный. 

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