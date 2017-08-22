Роскосмос в 2017 и 2018 годах планирует провести по 25 пусков

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Роскосмос планирует осуществить в общей сложности до 25 запусков ракет-носителей в этом году и примерно столько же - в следующем. Об этом сообщил во вторник журналистам глава госкорпорации Игорь Комаров.
"В этом году мы уже осуществили 11 пусков, без учета пусков с космодрома Куру (Французская Гвиана). До конца года до 25 пусков будет в целом. В 2018 году ориентиры такие же", - сказал Комаров на форуме "Армия-2017", который открылся в Подмосковье.
По его словам, в 2019 году эта цифра будет увеличена.
В 2016 году Роскосмос провел только 17 космических запусков, из-за чего Россия впервые за последние несколько лет оказалась на третьем месте по количеству пусков, уступив США и Китаю.