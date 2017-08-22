Опытно-конструкторская работа по адаптации "Ангары" для Восточного завершится в 2018 году

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа по адаптации ракеты-носителя "Ангара" под космодром Восточный будет завершена в 2018 году, сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального директора Космического центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко.

"Сейчас работы находятся на стадии выпуска конструкторской документации. Работы должны быть завершены до конца 2018 года", - сказал он.

Варочко пояснил, что работы предполагают "создание ракеты с улучшенными характеристиками": увеличение тяги двигателей, доработка системы управления. Данная работа известна общественности под названием "Ангары-А5М".