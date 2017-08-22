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Опытно-конструкторская работа по адаптации "Ангары" для Восточного завершится в 2018 году

Космос
22 августа, 15:08 UTC+3 КУБИНКА область/ 22, августа. /ТАСС

В настоящее время работы находятся на стадии выпуска конструкторской документации, отметил и.о. гендиректора центра имени Хруничева Алексей Варочко

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа по адаптации ракеты-носителя "Ангара" под космодром Восточный будет завершена в 2018 году, сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального директора Космического центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко.

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"Сейчас работы находятся на стадии выпуска конструкторской документации. Работы должны быть завершены до конца 2018 года", - сказал он.

Варочко пояснил, что работы предполагают "создание ракеты с улучшенными характеристиками": увеличение тяги двигателей, доработка системы управления. Данная работа известна общественности под названием "Ангары-А5М".

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