Опытно-конструкторская работа по адаптации "Ангары" для Восточного завершится в 2018 году

Футболист Прудников близок к подписанию контракта с "Анжи"Спорт 22 августа, 15:29
Ученые открыли новый механизм регенерации печениНаука 22 августа, 15:23
Шаткая "Платформа": режиссер Серебренников из свидетеля стал подозреваемымПроисшествия 22 августа, 15:21
FIS считает справедливым решение CAS об увеличении дисквалификации лыжницы ЙохаугСпорт 22 августа, 15:19
Источник: Серебренников не признает вину в организации хищения 68 млн рублейПроисшествия 22 августа, 15:18
Новикомбанк проведет на "Армии-2017" переговоры с рядом предприятий ОПКАрмия и ОПК 22 августа, 15:18
Калягин лично поручился за СеребренниковаПроисшествия 22 августа, 15:17
ПАК ДП в будущем может стать беспилотнымАрмия и ОПК 22 августа, 15:08
СБР: Королькевич консультирует сборную России по биатлону, в тренерский штаб он не входитСпорт 22 августа, 15:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа по адаптации ракеты-носителя "Ангара" под космодром Восточный будет завершена в 2018 году, сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального директора Космического центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко.
"Сейчас работы находятся на стадии выпуска конструкторской документации. Работы должны быть завершены до конца 2018 года", - сказал он.
Варочко пояснил, что работы предполагают "создание ракеты с улучшенными характеристиками": увеличение тяги двигателей, доработка системы управления. Данная работа известна общественности под названием "Ангары-А5М".