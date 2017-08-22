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Разгонный блок "Фрегат" для запуска двух спутников доставят на Восточный в сентябре

Космос
22 августа, 16:18 UTC+3 КУБИНКА область/ 22, августа. /ТАСС

Сейчас идет подготовка технического, стартового комплекса, автономные испытания "Фрегата" закончились

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" будет доставлен на космодром Восточный в начале сентября. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор НПО им. Лавочкина (предприятие - изготовитель "Фрегатов") Сергей Лемешевский.

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"Сейчас полным ходом идет подготовка технического комплекса, стартового комплекса, у нас закончились автономные испытания "Фрегата", с начала сентября начинаются контрольные. Вся инфраструктура на космодроме Восточный будет подготовлена в сентябре - октябре этого года к работе с "Фрегатами", - заявил он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковном парке "Патриот".

Лемешевский рассказал, что штатный разгонный блок "Фрегат" будет доставлен на космодром Восточный в сентябре. Сейчас идут работы по "привязке" к нему космических аппаратов-попутчиков.

В этом году было осуществлено четыре космических запуска с разгонными блоками "Фрегат": два с французского космодрома Куру в Южной Америке, также по пуску с Плесецка и Байконура. До конца года ожидается еще четыре пуска, включая два с космодрома Восточный, и пуски с Байконура и Плесецка.

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