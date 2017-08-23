Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые электрические испытания космического корабля Orion прошли во Флориде

Космос
23 августа, 8:42 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Специалисты предполагают, что аппарат отправится в непилотируемый полет вокруг Луны уже в 2019 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Orion

Orion

© NASA/Leif Heimbold

ВАШИНГТОН, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Очередной важный шаг к завершению разработки нового пилотируемого космического корабля многоразового использования Orion сделан в США. Во вторник на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялись первые электрические испытания ряда важнейших систем этого аппарата, создаваемого корпорацией Lockheed Martin.

"Мозг" и "сердце" корабля

Как уточняется в распространенном для печати сообщении, впервые были интегрированы и опробованы бортовой блок электропитания, компьютерные системы и установленное на них программное обеспечение, которое будет применяться в ходе предстоящих полетов, а также узел хранения данных. Речь по существу идет "о "мозге" и "сердце" капсулы Orion", подчеркнула компания-разработчик. В нынешних испытаниях приняли участие инженеры Lockheed Martin и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как утверждал официальный представитель Lockheed Martin Гэри Нэпьера, испытания прошли "очень хорошо".

Смотрите также

NASA подготовит доклад по вопросу об использовании корабля Orion для полетов к МКС

NASA: астронавты на МКС "поймали" корабль Dragon

По свидетельству Lockheed Martin, "инженеры и техники теперь продолжат интегрировать 55 компонентов, из которых состоит авионика космического корабля, к которым предстоит присоединить примерно 400 кабелей". В течение следующих 2-3 месяцев по мере установки каждой системы будет проводиться тестирование их функций в преддверии предстоящих испытаний на воздействие на капсулу внешних условий, сходных с эксплуатационными, отметила фирма-разработчик. Она не пояснила, когда именно пройдут испытания на воздействие внешних факторов.

Перспективные планы

Предполагается, что первый испытательный непилотируемый полет корабль Orion совершит вокруг Луны в 2019 году. Первый же пилотируемый полет намечен ориентировочно на 2021 год. NASA рассчитывает, что примерно в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс. Корабль должна выводить в космос тяжелая ракета-носитель Space Launch System, которую конструирует корпорация Boeing.

"С самого начала предполагалось, что Orion выведет человечество дальше в космос, чем когда бы то ни было. И, чтобы этого добиться, корабль должен иметь мощные и надежные системы", - заявил вице-президент Lockheed Martin Майк Хоз. Согласно изложенной им информации, за последний год были набраны "отличные темпы сборки" капсулы Orion. "Все члены команды понимают, насколько важен нынешний этап проведения испытаний, и <...> что этот космический корабль <...> означает для нашей страны и будущего пилотируемых полетов [в космос]", - добавил Хоз.

Между тем изначально намечавшиеся сроки изготовления капсулы Orion неоднократно срывались. Некоторые американские специалисты критикуют этот проект и считают его слишком затратным и затянувшимся, особенно на фоне бурного развития в последние годы в США коммерческой отрасли космических полетов. По подсчетам неправительственных экспертов, NASA уже затратило на создание корабля около $14 млрд. При этом еще порядка $19 млрд было израсходовано на изготовление носителей Ares I, Ares V  и SLS.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
3
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
4
Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
5
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
6
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
7
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
Темы дня
Новости партнеров
Реклама