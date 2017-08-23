Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай предлагает помощь другим странам в подготовке космонавтов

Космос
23 августа, 10:43 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Андрей Кириллов

СМИ сообщают, что к Китаю обратились уже более десяти стран с просьбой о содействии в отборе и подготовке космонавтов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китай готов оказать другим странам помощь в отборе и подготовке космонавтов, а также с охотой будет сотрудничать с ними по программе китайской орбитальной станции. Об этом, как пишет газета "Чжунго жибао", заявил заместитель руководителя Китайской программы пилотируемых космических полетов и первый китайский космонавт Ян Ливэй.

По его словам, уже более десяти стран, в основном развивающихся, обратились к Китаю с просьбой о содействии в отборе и подготовке своих космонавтов, которые могли бы принимать участие в совместных экспериментах на борту будущей китайской станции.

Смотрите также

Китайская ракета-носитель "Великий поход - 5". Досье

"Обычно тренировки китайского космонавта занимают у нас четыре года", - поведал Ян Ливэй. Сроки подготовки иностранного кандидата на полет, продолжил он, могут варьироваться в зависимости от его личных данных. "Поскольку где-то через четыре года у нас будет собственная станция, для государств, заинтересованных в совместной работе на ней, уже настало время приступить к таким тренировкам", - добавил китайский космонавт. "Китай приветствует участие наших партнеров в этой программе в интересах взаимной выгоды и мирного использования космического пространства", - подчеркнул он.

Ян Ливэй уточнил, что китайская сторона сейчас приступает к проработке условий и стандартов по отбору и подготовке иностранных космонавтов, при этом окончательное решение будет приниматься высшим руководством КНР. Китайские ученые и инженеры уже создали определенные заделы для международного сотрудничества на борту национальной станции, сказал он.

"Иностранные государства могут работать вместе с нами над разработкой некоторого оборудования на станции либо разместить на ней свои собственные устройства", - сообщил Ян Ливэй. Он выступил после завершения программы тренировок по выживаемости на море в Яньтае (провинция Шаньдун, Восточный Китай), в которой, наряду с 16 членами китайского отряда космонавтов, принимали участие два космонавта Европейского космического агентства (ЕКА). Такие совместные тренировки проводились в Китае впервые.

Подготовка иностранных кандидатов в первопроходцы космоса может начаться уже в этом году.

Космическая программа Китая

Китай намерен приступить к созданию своей орбитальной космической станции в 2019 году. Сначала на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5-Би" будет выведен основной модуль, затем с ним будут состыкованы два лабораторных модуля по 20 тонн каждый. Станция начнет работу в 2022 году и проработает на орбите по меньшей мере десять лет, предполагают китайские специалисты. Если к 2024 году, как планируется, прекратит свое функционирование Международная космическая станция (МКС), китайская станция останется единственной действующей в околоземном пространстве.

В ходе своей космической программы Китай выводил на орбиту в 2011 и 2016 гг. космические лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2". В ходе этих экспериментов тестировалось оборудование для создания постоянной орбитальной станции под китайским флагом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Сергей Шойгу осмотрел на Кубинке новейший истребитель Су-57
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
7
Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама