Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX

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ТАСС, 23 августа. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал фото первого скафандра, разработанного возглавляемой им ракетостроительной компанией SpaceX . Фото было размещено в среду в Instagram Маска.
First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately.
"Первая фотография скафандра SpaceX <…> Стоит отметить, что он действительно работает (это не макет)", - говорится в сообщении.
Маск также отметил, что скафандр уже прошел испытания двойным вакуумным давлением. "Было невероятно сложно найти баланс между эстетикой и функциональностью. Легко делать это по отдельности", - добавил предприниматель.
SpaceX занимается производством космической техники, в частности ракет-носителей Falcon 9 и грузовых кораблей Dragon, которые используются NASA для доставки воды, продовольствия и оборудования на Международную космическую станцию.