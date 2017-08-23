Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX

ТАСС, 23 августа. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал фото первого скафандра, разработанного возглавляемой им ракетостроительной компанией SpaceX . Фото было размещено в среду в Instagram Маска.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately. A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Aug 23, 2017 at 12:59am PDT

"Первая фотография скафандра SpaceX <…> Стоит отметить, что он действительно работает (это не макет)", - говорится в сообщении.

Маск также отметил, что скафандр уже прошел испытания двойным вакуумным давлением. "Было невероятно сложно найти баланс между эстетикой и функциональностью. Легко делать это по отдельности", - добавил предприниматель.

SpaceX занимается производством космической техники, в частности ракет-носителей Falcon 9 и грузовых кораблей Dragon, которые используются NASA для доставки воды, продовольствия и оборудования на Международную космическую станцию.