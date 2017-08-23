Началось голосование за лучшее сообщение, которое будет отправлено аппарату Voyager

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В среду, 23 августа, началось открытое голосование в рамках конкурса NASA #MessageToVoyager, приуроченного к 40-летию запуска космической миссии Voyager. Об этом сообщается на сайте акции.
В рамках конкурса пользователи соцсетей должны были придумать свой вариант послания, которое по итогам голосования будет отправлено 5 сентября, в годовщину старта, на аппарат. Обязательные условия - длина сообщения не более 60 знаков и наличие хэштега #MessageToVoyager.
Публикации для открытого голосования были отобраны сотрудниками Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического университета, NASA и проекта Voyager.
Отдать свой голос за понравившееся послание в космос можно до 29 августа на сайте акции #MessageToVoyager.
Is your #MessageToVoyager a finalist? Find out now + vote: https://t.co/RUyuA9uclS@NASA will beam the winning message to space #Voyager40 pic.twitter.com/6h6ghK4xjB— NASA Voyager (@NASAVoyager) 23 августа 2017 г.