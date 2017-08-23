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Началось голосование за лучшее сообщение, которое будет отправлено аппарату Voyager

Космос
23 августа, 21:07 UTC+3

Акция приурочена к 40-летию запуска миссии

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Космический аппарат Voyager

Космический аппарат Voyager

© voyager.jpl.nasa.gov

В среду, 23 августа, началось открытое голосование в рамках конкурса NASA #MessageToVoyager, приуроченного к 40-летию запуска космической миссии Voyager. Об этом сообщается на сайте акции.

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"Мир. Ленин. СССР" и другие космические послания

В рамках конкурса пользователи соцсетей должны были придумать свой вариант послания, которое по итогам голосования будет отправлено 5 сентября, в годовщину старта, на аппарат. Обязательные условия - длина сообщения не более 60 знаков и наличие хэштега #MessageToVoyager.

Публикации для открытого голосования были отобраны сотрудниками Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического университета, NASA и проекта Voyager.

Отдать свой голос за понравившееся послание в космос можно до 29 августа на сайте акции #MessageToVoyager.

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