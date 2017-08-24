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ЦЭНКИ предложит проводить платный тимбилдинг на Байконуре

Космос
24 августа, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

По словам гендиректора компании Рано Джураевой, с просьбой об организации подобных мероприятий в центр многократно обращались представители крупных российских компаний

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На космодроме Байконур

На космодроме Байконур

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Оператор российских космодромов "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" намерен предложить крупным российским компаниям проведение корпоративных мероприятий на космодроме Байконур, сообщила ТАСС генеральный директор компании Рано Джураева.

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"Сейчас идет оформление туристического пакета, который мы намерены предложить крупным корпорациям для проведения семинаров, коучингов, тимбилдингов. Проведение таких мероприятий на космодроме совершенно меняет представление о массовых корпоративных мероприятиях", - сказала она.

По словам Джураевой, с просьбой об организации подобных мероприятий в ЦЭНКИ многократно обращались представители крупных российских компаний. "Думаю, что и для иностранных компаний это было бы интересным предложением", - сказала она.

Это одно из предложений по наращиванию туристического потенциала космодрома Байконур. "Предпринятые усилия по развитию туризма на космодроме приносят свои плоды, сегодня количество желающих посетить Байконур достигло возможного максимума, ограниченного наличием мест в гостиницах. Именно отсутствие мест для размещения людей мешает нам дальше наращивать показатель посещения космодрома туристами. Сейчас мы занимаемся привлечением инвесторов, в том числе российских, для которых важно осознавать, что Россия остается на Байконуре, для того, чтобы создавать условия для дальнейшего развития туризма, в первую очередь речь идет о гостиничных комплексах", - рассказала глава ЦЭНКИ.

Помимо туристических компаний из России и Казахстана, желающие посмотреть первый космодром планету едут из стран СНГ и дальнего зарубежья. "Таких туристов приезжает очень много. Для них мы стараемся создать максимально благоприятные условия. Для обслуживания таких групп на космодроме работают гиды со знанием иностранных языков. Очень много туристов приезжает из Японии, Китая", - говорит Джураева.

При этом, уточнила она, туристы едут уже не только посмотреть на пилотируемые пуски, но и в промежутках между пусками чтобы просто увидеть Байконур.

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