Центр им. Хруничева остался без цеха из-за строителей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Космический центр им. Хруничева не может ввести в строй цех для изготовления пневмовакуумного оборудования из-за задержек по вине строительной компании, сообщил в интервью ТАСС и.о. генерального директора Космического центра им. Хруничева Алексей Варочко.

"Нам на модернизацию производства были выделены средства. К работам был привлечен подрядчик - "Спецстройсервис" (ныне - "ГВУС №12"), который должен был закончить реконструкцию одного из наших объектов в 2015 году, но объект не сдан до сих пор. Речь идет о цехе механического производства, в котором мы не можем ввести в эксплуатацию 48 современных станков. До конца года мы просто обязаны закончить все строительные работы, смонтировать оборудование и запустить его в дело", - сказал новый глава предприятия.

По его словам, речь идет о реконструкции цеха для изготовления пневмовакуумного оборудования, в модернизацию которого были вложены государственные средства, закуплено оборудование. "По сути, из-за подрядчика остановлена работа большого механического производства", - отметил глава предприятия.

Однако идти в суд он не намерен, а планирует урегулировать возникшую ситуацию миром. "Если мы уйдем в судебные разбирательства, деньги с них не вернем, а время потеряем", - говорит Варочко.

Вместо судебных разбирательств, как рассказал глава предприятия, он направил строительной компании требование предоставить график работ и пофамильный список строителей, назначив со своей стороны контролера. "При создании космодрома Восточный использовали такую же схему. В итоге мы будем "выдавливать" у строителей помещение за помещением: сделали - помещение опечатали, закончили все - подписали акт сдачи", - заявил Варочко.

Как он уточнил, в том числе из-за проблем с готовностью цеха произошла задержка изготовления деталей оборудования для Многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого ранее перенесли с конца 2017 года на конец 2018 года. "Сейчас по моему поручению проводится полная ревизия комплектующих МЛМ, чтобы определить дефицит и утвердить четкий график изготовления. Точную дату отгрузки МЛМ на космодром можно будет назвать после завершения этих работ", - отметил глава предприятия.