Центр им. Хруничева отправил на Байконур ракету-носитель "Протон-М"

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центр имени Хруничева направил эшелон с ракетой-носителем "Протон-М" на космодром Байконур, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании на предприятии.
"Сегодня ракетный московский завод Хруничева отправил эшелоном ракету ("Протон-М" - прим. ТАСС) на космодром (Байконур - прим. ТАСС). До конца этого года, как было доложено, еще три ракеты "Протон-М" будут направлены тоже на космодром. Мы исходим из того, что аналогичная программа предприятия будет выдержана по 2018 году, и не менее девяти изделий ("Протон-М"), произведенных в центре Хруничева", - сказал Рогозин.
Он заявил, что хочет на совещании услышать, как это все соотносится с финансовой нагрузкой, выплатой, хватает ли этих средств, какие дополнительные действия предполагается предпринять, чтобы ускорить вывод основного производства ракеты "Ангара" в Омск, где многое к этому готово. Он указал, что при этом там не готова часть производств, особенно по гальванике, и "это все упирается в Федеральное агентство Спецстрой и его обязательства, когда они деньги берут, а работу не выполняют".
Рогозин попросил доложить, какая работа ведется с Главным военно-строительным управлением - преемником бывшего управления Спецстроя - в том числе, чтобы как можно быстрее начать перевод производства "Ангары" на сибирскую площадку.