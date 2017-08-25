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Роскосмос предложил скорректировать программу финансового оздоровления Центра Хруничева

Космос
25 августа, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Финансовая ситуация в Центре усугубились из-за серии аварий "Протонов" на рубеже 2013-2014 годов

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Роскосмос обратился к правительству РФ с предложением скорректировать программу финансового оздоровления Центра им. Хруничева, сообщил в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе совещания на предприятии.

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"Роскосмос обратился в правительство с предложением (скорректировать - прим. ТАСС) программу финансового оздоровления Центра имени Хруничева", - сказал Рогозин, назвав предприятие "знаковым для отрасли и страны".

Какие именно параметры программы предлагается скорректировать, не уточняется.

Зампред правительства напомнил, что финансовая ситуация в Центре усугубились из-за серии аварий "Протонов" на рубеже 2013-2014 годов.

Представитель предприятия пояснил журналистам, что речь идет о корректировке программы финансового оздоровления, "связанной с изменением программы Минобороны и программы финансирования". Подробности не уточняются.

В 2015-2016 годах в рамках реализации программы финансового оздоровления Центра Хруничева предприятие получило субсидии от государства и кредит от Внешэкономбанка. Стоимость программы оценивается в 37,5 млрд рублей. Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщал, что потребность по финансированию оздоровления Центра имени Хруничева составляет еще 15 млрд рублей. Программа оздоровления разделена на три этапа, первый из которых предполагает финансовую стабилизацию Центра.

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