Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр Хруничева переходит от производства "Протонов" к выпуску тяжелой "Ангары"

Космос
25 августа, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Проводя совещание на предприятии, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин напомнил, что к 2021 году должен быть проведен пуск "Ангары-А5" с Восточного

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центр имени Хруничева начинает переход от производства ракет-носителей "Протон-М" к выпуску "Ангары-А5" и "Ангары-А5М", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе совещания на предприятии.

"Предприятие является в своей совокупности одновременно значимым, стратегически важным с учетом того, что на данном предприятии завершается по большому счету в ближайшей перспективе производство ракет-носителей "Протон-М", и производство начинается, уже завершая испытания, переход к серии ракет "Ангара-А5" и ее модернизированной версии "Ангара-А5М", - сказал Рогозин.

Интервью

Алексей Варочко

Глава Космического центра имени Хруничева: ленивые тут работать не будут

Перейти в раздел Интервью

Он напомнил, что по решению президента Владимира Путина к 2021 году должен быть проведен пуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный. По словам вице-премьера, к этому моменту должны быть завершены все строительные работы, поставка технологического оборудования, его монтаж и испытания.

"Соответственно, аналогичные и не менее сложные работы должны пройти и с самой ракетой с тем, чтобы к концу 21-го года она смогла взлететь с Восточного", - заключил зампред правительства.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". В "Ангаре" используются экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории бокса
4
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
5
Кадыров сообщил о возвращении из Ирака пятерых российских детей
6
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама