Япония 10 октября запустит четвертый спутник "Митибики" для создания аналога GPS

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Запуск четвертого японского спутника связи "Митибики" для создания аналога американской системы глобального позиционирования GPS состоится 10 октября. Об этом сообщила во вторник компания Mitsubishi Heavy Industries, которая занимается производством ракет-носителей H-2A.

Дата старта соответствует примерному плану Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по расширению группировки этих аппаратов на орбите, несмотря на то, что предыдущий пуск в середине августа прошел с опозданием более чем на неделю. Это было связано с неблагоприятными погодными условиями и техническими проблемами.

После запуска четвертого по счету "Митибики" JAXA в 2018 году рассчитывает начать использовать спутники для дополнения американской системы GPS, поскольку иногда пользователи испытывают проблемы при плохом сигнале в труднодоступных местах. Предполагается, что к 2023 году на орбите будут находиться уже семь аппаратов "Митибики", работающих независимо от GPS.

Особенность японской системы позиционирования, получившей название QZSS, заключается в высокой степени шифрования сигналов. Как утверждается, это дает возможность надежно защитить их от помех, которые могут создавать недружественные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей, на "Митибики" предполагается полностью переключить вооруженные силы и спецслужбы Японии.