Роскосмос планирует осенью провести семь пусков ракет

Цинк: от живой клетки до космосаПромышленность 29 августа, 15:21
Нойштедтер рассказал, что не контактировал с российскими клубами по поводу переходаСпорт 29 августа, 15:03
Третьяк: участие шести команд в Кубке Первого канала по хоккею усилит зрительский интересСпорт 29 августа, 15:02
Ракетная программа КНДР. ДосьеБиографии и справки 29 августа, 15:02
Гол футболиста "Ювентуса" Манджукича в финале ЛЧ признан лучшим в прошлом сезонеСпорт 29 августа, 14:53
Ученые России и Австралии исследуют найденный в пещере на Урале зуб гигантского льваНовости Урала 29 августа, 14:46
Черчесов заявил, что при нем никто не будет просить легионеров принять гражданство РФСпорт 29 августа, 14:41
Медведев призвал главу РЖД "максимально поддерживать" позитивные тенденции развитияЭкономика и бизнес 29 августа, 14:39
Ярославские архивисты передали на Урал документы о наследии династии ДемидовыхНовости Урала 29 августа, 14:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Комиссия Роскосмоса определила план запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы, федеральных целевых программ, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов на ближайшие три месяца.
За этот период планируется осуществить семь пусков, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.
"По программе МКС - два пуска ракет-носителей с космодрома Байконур: 13 сентября - ракеты-носителя "Союз- ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" (с экипажем новой экспедиции на МКС), 12 октября - ракеты-носителя "Союз 2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-07", - сказали в пресс-службе.
По коммерческой программе планируется два пуска с Байконура: 11 сентября ракета "Протон-М" выведет на орбиту испанский спутник связи Amazonas 5, на 28 сентября планируется старт "Протона-М" с китайским аппаратом связи AsiaSat 9.
По федеральным и коммерческим программам также планируется два пуска с космодрома Плесецк: 22 сентября стартует ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М", на 9-12 октября (дата уточняется) запланирован пуск носителя "Рокот" с европейским аппаратом Sentinel-5 Precursor.
Кроме того, по федеральной программе планируется один пуск с космодрома Восточный: на 28 ноября намечен старт ракеты "Союз-2.1б" с российским спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М".