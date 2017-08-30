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Одно из колец Сатурна оказалось не таким плотным, как полагали ученые

Космос
30 августа, 8:35 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Автоматическая межпланетная станция Cassini стала первым земным зондом, которому удалось взять образцы атмосферы планеты

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Автоматическая межпланетная станция "Кассини"

Автоматическая межпланетная станция "Кассини"

© NASA/JPL-Caltech

ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Автоматическая межпланетная станция Cassini в последние дни своей работы перед погружением в атмосферу Сатурна продолжает снабжать ученых на Земле ценнейшей информацией.

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Автоматическая межпланетная станция Cassini

Автоматическая межпланетная станция Cassini. Досье

Как сообщил во вторник на пресс-конференции руководитель проекта Эрл Мейз, полученные недавно данные говорят о том, что внутреннее кольцо газового гиганта гораздо "тоньше" - оно состоит из меньшего количества пыли. Более того, она не наносит большого вреда инструментам зонда, который регулярно проходит между кольцами и самой планетой. "Сатурн продолжает удивлять нас", - отметил Мейз.

При этом он выразил большое сожаление в связи с тем, что у аппарата скоро закончится топливо, и он сгорит в атмосфере планеты. Ведь ученые теперь хотят более детально изучить этот сектор.

Cassini стал первым земным зондом, которому удалось взять образцы атмосферы Сатурна. По словам специалиста миссии в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA Линды Спилкер, первичный анализ показал, что взаимодействие частиц атмосферы и колец оказалось "более сложным, чем ожидалось". Она отметила, что ученые получили "удивительную и интригующую информацию" о том, как атмосферные вещества и пыль из колец Сатурна смешиваются.

При этом Cassini продолжает отправлять на Землю ценные фотоматериалы. В апреле в объектив аппарата попала воронка вихря, который вращается на северном полюсе Сатурна. Ширина его составляет примерно 32 тыс. километров. Скорость ветра там, по подсчетам специалистов, должна достигать 320 километров в час. Уникальность этой нескончаемой "грозы" состоит в том, что она имеет не округлую, а шестиугольную форму, природа ее остается загадкой по сей день.

Сам снимок был сделан в разгар "лета" на планете. Сейчас она уже начала удаляться от Солнца и вскоре полюса на долгие годы погрузятся во тьму. Полный оборот вокруг звезды Сатурн совершает за 29,5 лет.

Исследовать до последней минуты

15 сентября Cassini в последний раз подойдет к Сатурну. Как утверждают в NASA, зонд не только будет работать до самой последней минуты - именно в свои финальные часы станция соберет и передаст "домой", вероятно, важнейшие сведения об этом небесном теле.

"Имея образцы, у нас получится измерить такие вещи, как соотношение водорода к гелию, - отметила Спилкер. - Мы можем узнать, из чего состоят и нижние слои атмосферы. На расстоянии и при помощи спектроскопа сделать это гораздо сложнее".

Более того, спуск Cassini в атмосферу поможет ученым понять природу источника магнитного поля Сатурна и даже точно установить продолжительность одного дня на газовом гиганте.

Специалисты миссии уже перенастроили схему передачи данных с зонда. Обычно они сначала записывались на жесткий диск, после чего уже пересылались на Землю. Теперь же времени на это не будет - последняя прямая передача данных начнется за три часа до того, как Cassini навсегда исчезнет в облаках Сатурна. "Мы запустим режим сбора образцов в атмосфере и информация будет транслироваться до последнего мгновения", - пояснил Мейз.

До этого - 13 и 14 сентября - Cassini устроит для Сатурна заключительную фотосессию, сделав последние его снимки перед завершением своего пребывания у планеты, которое продлилось 13 лет.

Как Cassini открыл моря и океаны

Экспедиция Cassini началась еще в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна и Титана, в том числе доставка на спутник спускаемого модуля Huygens. С этой задачей Cassini успешно справился в 2005 году. Миссия является совместным проектом NASA, а также Европейского и Итальянского космических агентств.

В апреле текущего года ученые сообщили о том, что Cassini обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни.

А в 2012 году было объявлено о получении при помощи инструментов, установленных на зонде, доказательств существования океана на глубине 100 км под ледяной поверхностью Титана, а также сотен озер и трех морей в полярных регионах этого спутника Сатурна.

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