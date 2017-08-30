Следующий "Прогресс МС" впервые долетит до МКС за три часа по двухвитковой схеме

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-07", запуск которого запланирован на 12 октября ракетой "Союз 2.1а" с Байконура, впервые долетит до Международной космической станции (МКС) за три часа по двухвитковой схеме. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".
Ранее самой быстрой схемой полета грузовых и пилотируемых кораблей к МКС была шестичасовая, до этого космические корабли летели к станции двое суток.
"Прогресс МС-07" впервые осуществит полет по двухвитковой схеме, по времени это примерно три часа", - сказал представитель корпорации. Он отметил, что это будет отработка экспериментальной траектории полета грузового корабля.
При этом представитель Роскосмоса не уточнил, когда планируется первый пилотируемый запуск к МКС по двухвитковой схеме.