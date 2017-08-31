СМИ: новая ракета-носитель КНР выведет на орбиту шесть спутников

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Новая китайская ракета-носитель на твердом топливе "Куайчжоу-11" во время первого запуска выведет на орбиту сразу шесть космических спутников. Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая.

Точная дата и место запуска пока не уточняются. Известно, что транспортировка грузов при помощи новинки обойдется вдвое дешевле, чем в случае с ее предшественницей "Куайчжоу-1А": каждый килограмм полезного груза будет стоить $10 тыс. вместо $20 тыс.

"Как правило, при выводе на орбиту небольшой коммерческой ракеты один килограмм обходится от $25 тыс. до $40 тыс. "Куайчжоу-11" заметно повысит конкурентоспособность китайских космических технологий подобного рода", - заявили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности.

Первые твердотопливные малогабаритные ракеты-носители серии "Быстрый челн" ("Куайчжоу-1" и "Куайчжоу-2") КНР запустила в 2013 г. и 2014 г. Первая может доставлять на орбиту грузы весом до 300 кг.

В сентябре прошлого года местные СМИ сообщили, что в городе Ухань (центральная провинция Хубэй) создадут коммерческую базу космической промышленности, которая специализируется на разработке ракет-носителей и спутников, коммерческих космических запусках и обработке данных с орбиты. Ожидается, что к 2020 году она будет выпускать до 50 ракет и 140 спутников в год.

"Куайчжоу-11" сможет доставлять грузы весом до тонны на высоту 700 км, первый ее полет намечен на этот год.