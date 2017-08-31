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Крупный астероид сблизится с Землей 1 сентября

Космос
31 августа, 10:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По расчетам астрономов, следующее сближение произойдет после 2500 года

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© NASA

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Крупный астероид "Флоренс" пройдет 1 сентября на удалении 7 млн километров от Земли.

Как сообщила пресс-служба Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте, это небесное тело размером около 4,4 км в диаметре не представляет опасности для человечества: в момент максимального сближения "Флоренс" с Землей астероид будет находится в 18 раз дальше от нашей планеты, чем Луна.

"Многие астероиды проходили на более близком расстоянии от Земли, однако все они были меньше по размерам, чем "Флоренс", - отметил руководитель Центра Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по изучению небесных тел в околоземном пространстве Пол Чодэс. - С начала программы NASA по наблюдению за астероидами это первый случай, когда столь крупный астероид сближается с Землей".

Для наблюдения за "Флоренс" будут использованы радиотелескоп в Аресибо (Пуэрто-Рико) с диаметром зеркала рефлектора 304 метра, а также радиолокаторы NASA в штате Калифорния. Полученные данные позволят различить детали на поверхности астероида размером около 10 метров.

Астероид "Флоренс" был открыт австралийскими астрономами в марте 1981 года. Он получил название в честь видной британской общественной деятельницы Флоренс Найтингейл (1820-1910), организовавшей службу медицинской помощи раненым во время Крымской войны (1853-1856). По расчетам астрономов, следующее сближение астероида "Флоренс" с Землей произойдет после 2500 года.

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