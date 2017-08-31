Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NASA отметит 40-летие Voyager 1 специальным галактическим радиопосланием

Космос
31 августа, 12:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Содержание послания объявят 5 сентября, сообщил представитель Лаборатории реактивного движения NASA

Поделиться
Материал из 1 страницы
Межпланетная станции Voyager 1

Межпланетная станции Voyager 1

© NASA/JPL-Caltech

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Красочным плакатом и специальным "галактическим" радиопоздравлением отметят Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национальный музей авиации и космоса 40-летие полета межпланетной станции Voyager 1. Мероприятие состоится в Смитсоновском музее в Вашингтоне 5 сентября, в годовщину запуска станции. "Почетный гость отправит галактическое послание в направлении Voyager 1, - сообщила в среду пресс-служба NASA.

Смотрите также
Инженеры NASA следят за отправкой в космос песни The Beatles "Across the Universe"

"Мир. Ленин. СССР" и другие космические послания

Содержание послания пока держится в секрете, заявил в среду корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Лаборатории реактивного движения NASA при Калифорнийском технологическом институте Эндрю Гуд. "Мы объявим результаты 5 сентября", - отметил он.

В начале августа десять возможных вариантов послания были размещены на сайте Лаборатории реактивного движения. Среди предложенных вариантов на английском языке - "Мы пришли со звезд и к звездам мы вернемся", "Ты несешь наши надежды и мечты к звездам", "Солнечный ветер подгоняет тебя, а звезды освещают путь", "Продолжай исследования, когда-нибудь мы тебя догоним". Один из вариантов послания предложен на испанском: "Ты - гость из прошлого, путешествующий в будущее". По условиям конкурса, послание на борт Voyager 1 не должно превышать 60 знаков.

Смотрите также
Voyager-1

Внеплановое изучение Вселенной: что Voyager 40 лет делает в космосе

Как сообщила ранее корреспонденту ТАСС представитель Лаборатории реактивного движения, передача послания на борт Voyager 1 будет осуществляться с Мадридского центра дальней космической связи. "Радиосигнал достигнет Voyager 1 через 19 часов 18 минут, то есть уже 6 сентября", - пояснила она.

Автоматическая станция Voyager 1 была запущена 5 сентября 1977 года. Первоначальной целью были исследования Юпитера и Сатурна. "Вояджер-1" впервые сделал подробные снимки спутников этих планет. Сейчас "Вояджер-1" находится на расстоянии 20,6 млрд км от Земли, то есть оказался первым аппаратом землян, оказавшимся в межзвездном пространстве. Сейчас он движется со скоростью 61 тыс. км/ч и примерно через 40 тыс. лет окажется на расстоянии 1,6 светового года от звезды Глизе 445 в созвездии Жирафа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Людмилы Рюминой
2
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
3
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
4
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
5
Интриганка, танцовщица, игрок: какой была Матильда Кшесинская
6
СМИ: главу Польской туристической организации уволили за позицию по Освенциму
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама