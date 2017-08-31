NASA отметит 40-летие Voyager 1 специальным галактическим радиопосланием

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Красочным плакатом и специальным "галактическим" радиопоздравлением отметят Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национальный музей авиации и космоса 40-летие полета межпланетной станции Voyager 1. Мероприятие состоится в Смитсоновском музее в Вашингтоне 5 сентября, в годовщину запуска станции. "Почетный гость отправит галактическое послание в направлении Voyager 1, - сообщила в среду пресс-служба NASA.

Содержание послания пока держится в секрете, заявил в среду корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Лаборатории реактивного движения NASA при Калифорнийском технологическом институте Эндрю Гуд. "Мы объявим результаты 5 сентября", - отметил он.

В начале августа десять возможных вариантов послания были размещены на сайте Лаборатории реактивного движения. Среди предложенных вариантов на английском языке - "Мы пришли со звезд и к звездам мы вернемся", "Ты несешь наши надежды и мечты к звездам", "Солнечный ветер подгоняет тебя, а звезды освещают путь", "Продолжай исследования, когда-нибудь мы тебя догоним". Один из вариантов послания предложен на испанском: "Ты - гость из прошлого, путешествующий в будущее". По условиям конкурса, послание на борт Voyager 1 не должно превышать 60 знаков.

Как сообщила ранее корреспонденту ТАСС представитель Лаборатории реактивного движения, передача послания на борт Voyager 1 будет осуществляться с Мадридского центра дальней космической связи. "Радиосигнал достигнет Voyager 1 через 19 часов 18 минут, то есть уже 6 сентября", - пояснила она.

Автоматическая станция Voyager 1 была запущена 5 сентября 1977 года. Первоначальной целью были исследования Юпитера и Сатурна. "Вояджер-1" впервые сделал подробные снимки спутников этих планет. Сейчас "Вояджер-1" находится на расстоянии 20,6 млрд км от Земли, то есть оказался первым аппаратом землян, оказавшимся в межзвездном пространстве. Сейчас он движется со скоростью 61 тыс. км/ч и примерно через 40 тыс. лет окажется на расстоянии 1,6 светового года от звезды Глизе 445 в созвездии Жирафа.