Правительство РФ одобрит законопроект о ратификации соглашения с Китаем по космосу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ намерено одобрить законопроект о ратификации российско-китайского соглашения о сотрудничестве в сфере космоса. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"В повестке (заседания правительства) законопроект о ратификации соглашения с Китаем по сотрудничеству в космосе. Мы активно работаем со многими странами в этой сфере, включая и КНР", - сказал Медведев.

По его словам, российско-китайское соглашение регламентирует "создание совместных проектов на всех этапах".