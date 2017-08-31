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Правительство РФ одобрит законопроект о ратификации соглашения с Китаем по космосу

Космос
31 августа, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Дмитрий Медведев уточнил, что данное соглашение регламентирует "создание совместных проектов на всех этапах"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ намерено одобрить законопроект о ратификации российско-китайского соглашения о сотрудничестве в сфере космоса. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"В повестке (заседания правительства) законопроект о ратификации соглашения с Китаем по сотрудничеству в космосе. Мы активно работаем со многими странами в этой сфере, включая и КНР", - сказал Медведев.

По его словам, российско-китайское соглашение регламентирует "создание совместных проектов на всех этапах".

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