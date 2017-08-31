Ученые установили зависимость интенсивности ветров в атмосфере Венеры от широт

Армавирский машиностроительный завод презентовал изотермический вагон на выставке в МосквеНовости партнеров 31 августа, 14:12
Ученые установили зависимость интенсивности ветров в атмосфере Венеры от широтКосмос 31 августа, 14:12
На Камчатке разработают программу по сохранению краснокнижных птицНовости партнеров 31 августа, 14:03
Крамник поднялся на третье место в рейтинге FIDE, Карякин - 11-йСпорт 31 августа, 13:57
Первое сентября в Москве будет теплым и солнечнымМосква 31 августа, 13:43
Фернандес: футболисты ЦСКА концентрируются на победу в каждой игре, это задача командыСпорт 31 августа, 13:42
Футболист Фернандес заявил, что он горд представлять сборную РоссииСпорт 31 августа, 13:35
Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что из СМИ узнал об интересе к себе со стороны ЦСКАСпорт 31 августа, 13:34
Федерация футбола Крыма не обсуждает вопрос участия сборной региона в официальных матчахСпорт 31 августа, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили, что с помощью космического зонда "Акацуки", который в 2015 году был успешно выведен на расчетную орбиту Венеры, им удалось обнаружить различия в интенсивности ветров на орбите планеты в зависимости от широты.
Наиболее высокую скорость - около 90 м/с ученые зафиксировали в атмосфере у экватора на высоте 45-60 км. Это в десятки раз больше, чем интенсивность вращения Венеры вокруг своей оси. Ветер несет с собой слой облаков, толщина которых составляет порядка 20 км. Именно они, а точнее отражающийся от них солнечный свет, и являются причиной того, что яркую планету хорошо видно с Земли утром и вечером в ясную погоду.
О наличии мощных ветров в атмосфере Венеры было известно и раньше, однако, предполагалось, что их скорость везде примерно одинаковая. Тем не менее японским специалистам удалось доказать обратное - на самом деле по мере продвижения к полюсам ветер становится менее сильным. Как отмечают в JAXA, это открытие должно помочь разгадать тайну ветров вокруг Венеры, которая уже давно будоражит умы ученых по всему миру.
Аппарат "Акацуки" был запущен к Венере семь лет назад. В декабре 2010 года он предпринял первую попытку оказаться на орбите планеты, однако она оказалась неудачной. Специалистам JAXA удалось спасти зонд и направить его по орбите вокруг Солнца в ожидании нового благоприятного момента для приближения к Венере. Вторая попытка, предпринятая 9 декабря 2015 года, оказалась успешной. По плану, "Акацуки" в течение двух лет будет вращаться вокруг Венеры по вытянутой эллипсоидной орбите, максимально приближаясь на 550 км и предельно удаляясь на 300 тыс. км. Полный период оборота зонда вокруг Венеры будет составлять 13 дней и 14 часов.
"Акацуки" - первый японский аппарат для изучения Венеры, прежде всего ее крайне плотной атмосферы из двуокиси углерода. Предполагается, что он сможет помочь найти разгадку механизма формирования там гигантских туч из серной кислоты и бушующих на планете ураганов. Для этого аппарат имеет шесть различных приборов наблюдения, включая пять камер, работающих в разных диапазонах - от инфракрасного до ультрафиолетового. Стоимость проекта составляет более $200 млн.