Ученые установили зависимость интенсивности ветров в атмосфере Венеры от широт

ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили, что с помощью космического зонда "Акацуки", который в 2015 году был успешно выведен на расчетную орбиту Венеры, им удалось обнаружить различия в интенсивности ветров на орбите планеты в зависимости от широты.

Наиболее высокую скорость - около 90 м/с ученые зафиксировали в атмосфере у экватора на высоте 45-60 км. Это в десятки раз больше, чем интенсивность вращения Венеры вокруг своей оси. Ветер несет с собой слой облаков, толщина которых составляет порядка 20 км. Именно они, а точнее отражающийся от них солнечный свет, и являются причиной того, что яркую планету хорошо видно с Земли утром и вечером в ясную погоду.

О наличии мощных ветров в атмосфере Венеры было известно и раньше, однако, предполагалось, что их скорость везде примерно одинаковая. Тем не менее японским специалистам удалось доказать обратное - на самом деле по мере продвижения к полюсам ветер становится менее сильным. Как отмечают в JAXA, это открытие должно помочь разгадать тайну ветров вокруг Венеры, которая уже давно будоражит умы ученых по всему миру.

Аппарат "Акацуки" был запущен к Венере семь лет назад. В декабре 2010 года он предпринял первую попытку оказаться на орбите планеты, однако она оказалась неудачной. Специалистам JAXA удалось спасти зонд и направить его по орбите вокруг Солнца в ожидании нового благоприятного момента для приближения к Венере. Вторая попытка, предпринятая 9 декабря 2015 года, оказалась успешной. По плану, "Акацуки" в течение двух лет будет вращаться вокруг Венеры по вытянутой эллипсоидной орбите, максимально приближаясь на 550 км и предельно удаляясь на 300 тыс. км. Полный период оборота зонда вокруг Венеры будет составлять 13 дней и 14 часов.

"Акацуки" - первый японский аппарат для изучения Венеры, прежде всего ее крайне плотной атмосферы из двуокиси углерода. Предполагается, что он сможет помочь найти разгадку механизма формирования там гигантских туч из серной кислоты и бушующих на планете ураганов. Для этого аппарат имеет шесть различных приборов наблюдения, включая пять камер, работающих в разных диапазонах - от инфракрасного до ультрафиолетового. Стоимость проекта составляет более $200 млн.