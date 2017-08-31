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Полеты "Союза" к МКС в два витка возможны после проверки схемы на "Прогрессе"

Космос
31 августа, 14:19 дата обновления: 31 августа, 14:24 UTC+3

Ранее сообщалось, что на 12 октября запланирован запуск грузового корабля "Прогресс МС-07", который впервые долетит до МКС за три часа по двухвитковой схеме

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Запуск космического грузового корабля "Прогресс-МС 06" с ракетой "Союз 2.1а" с космодрома Байконур

Запуск космического грузового корабля "Прогресс-МС 06" с ракетой "Союз 2.1а" с космодрома Байконур

© КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Роскосмос может рассмотреть вопрос о применении двухвитковой схемы полета (три часа от старта до стыковки) пилотируемых кораблей "Союз МС" к Международной космической станции (МКС) после отработки схемы на грузовом корабле "Прогресс МС", сообщил в четверг ТАСС представитель госкорпорации.

"После отработки двухвитковой схемы на грузовом корабле "Прогресс МС" будут проведены анализ и корректировка документации. Только после проведенной работы будет рассматриваться вопрос о возможном применении двухвитковой схемы для пусков пилотируемых кораблей "Союз" к МКС", - сказал собеседник агентства.

Если "Союз" полетит к МКС по новой схеме, это будет впервые. Ранее в Роскосмосе сообщали, что грузовой корабль "Прогресс МС-07", запуск которого запланирован на 12 октября ракетой "Союз 2.1а" с Байконура, впервые долетит до МКС за три часа по двухвитковой схеме. В госкорпорации уточнили, что это будет отработка экспериментальной траектории полета грузового корабля.

Ранее самой быстрой схемой полета грузовых и пилотируемых кораблей к МКС была шестичасовая, до этого космические корабли летели к станции двое суток.

Двухвитковая схема полета предполагает, что корабль облетит Землю дважды, что займет три часа. При шестичасовой схеме полета корабль облетает планету четыре раза.

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