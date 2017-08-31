Индийский навигационный спутник вышел из строя при запуске

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Отказ системы защиты от перегрева привел к гибели индийского навигационного спутника 1Н, выведенного в четверг на орбиту ракетой- носителем PSLV. Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Киран Кумар.
"У нас произошла проблема, мы пытаемся разобраться в ситуации, проводится детальный анализ", - заявил он, признав, что, несмотря на успешный вывод навигационного спутника-дублера на заданную орбиту, миссия провалилась.
"Спутник находится на заданной орбите, но тепловая оболочка, предохраняющая аппарат от перегрева во время полета, не раскрылась", - уточнил Кумар.
Ранее Индийская организация космических исследований известила об успешном 41-ом запуске ракеты PSLV, произведенном в 19:02 (16:32 мск) с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
По замыслу индийских ученых, 1Н массой 1425 кг должен был подменить первый из семи уже работающих на орбите спутников навигационной системы - 1А, у которого вышли из строя трое рубидиевых атомных часов. Аналогичная проблема с атомными часами произошла недавно у европейской системы Galileo - сбои случились на половине спутников европейского созвездия.
Для постройки и тестирования 1H ISRO впервые привлекла консорциум из шести малых и средних частных индийских предприятий.