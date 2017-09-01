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СМИ: Китай планирует к 2025 году запустить более 150 малых спутников для интернет-связи

Космос
1 сентября, 10:07 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 1, сентября. /ТАСС

Запуск первого спутника запланирован на 2018 год, еще четыре аппарата выведут на орбиту к 2020 году

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ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. КНР планирует к 2025 году вывести на низкую орбиту 156 малых спутников связи. Как сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая, они будут использоваться для обеспечения интернетом жителей труднодоступных районов планеты.

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Проект "Хунъюнь" разработан Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Запуск первого спутника запланирован на 2018 год, еще четыре аппарата будут выведены на орбиту к 2020 году для сбора предварительной информации. В рамках проекта корпорация планирует к завершению 14-й пятилетки (2021-2025) ввести в эксплуатацию все 156 спутников.

По оценкам ученых, в настоящее время около половины жителей планеты не имеют выхода в интернет. Проект "Хунъюнь", помимо предоставления высокоскоростного доступа к cети жителям горной местности, пустынь, отдаленных островов и других труднодоступных районов, также позволит повысить качество интернет-связи на воздушных и морских судах и предоставлять услуги навигации и удаленного зондирования земли.

Как отмечают разработчики, функционирующие в настоящее время аппараты морской системы спутниковой связи отдалены от поверхности Земли на 36 тыс. км, поэтому их недостатками является задержка сигнала и относительно высокая стоимость эксплуатации. В то же время малые спутники будут расположены на высоте от нескольких сотен до 1 тыс. км, что значительно повысит качество связи.

По данным CASIC, малым космическим аппаратам на низкой орбите может понадобиться больше энергии для сокращения негативного влияния из-за сопротивления земной атмосферы. По этой причине в настоящее время ученым предстоит выяснить, хватит ли спутникам солнечного света как единственного источника энергии.

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